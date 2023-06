Festival Africa Fête : NAWAL Friche belle de mai Marseille, 25 juin 2023, Marseille.

Festival Africa Fête : NAWAL Dimanche 25 juin, 19h45 Friche belle de mai 10 / 5€

Au programme :

– 10h30 à 13h30 | Salle Horizons | Stage de chant avec Nawal « la voix, outil pour se reconstruire »

BILLETTERIE : https://www.helloasso.com/…/stages-de-chant-et-danses…

– 18h30 à 19h30 | Salle Corbion – IMMS | Conversation discussion Nawal et Sayon Bamba : « Femmes artistes bâtisseuses, guérisseuses »

** Sayon Bamba ** : Tissant savamment mélodies traditionnelles africaines et afro pop, SAYON BAMBA nous chante sans langue de bois des histoires de femmes aspirant à la liberté, récits à la fois familiers et envoûtants. Après le succès autour de la sortie de plusieurs albums, elle suspend sa carrière de musicienne et repart en Guinée où elle devient en 2017 directrice de l’Agence guinéenne de spectacles. Mais Sayon n’aspire qu’à reprendre le chemin de la création et des concerts : elle nous revient plus épanouie que jamais, prônant l’évolution d’une musique en harmonie avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Et la sienne est à l’image du cours de sa vie : sincère, entière et engagée.

– 19h45 : Concert Afro Sufi-roots avec NAWAL | Salle Corbion – IMMS |

Nawal, artiste franco-comorienne, est aujourd’hui une figure marquante de son archipel natal. Elle a trouvé sa « voie », une étoile des Comores au zénith ! Ses cordes vocales et instrumentales, sa gestuelle même, ont su envoûter le public aux quatre coins du monde.

Nawal est une femme de la terre et du ciel, signe textes et musiques, chante et joue du gambusi (cordophone traditionnel comorien), de la guitare, du daf (membranophone persan), des fûtes, et du piano à pouce, la mbira zimbabwéenne. Sa musique est résolument acoustique, et forte d’une spiritualité métisse. Sa voix et son univers font vibrer les publics de toutes cultures d’ici et d’ailleurs.

Artiste professionnelle, Nawal évolue sur la scène internationale depuis plus de 30 ans, avec des concerts en Europe, en Amérique duNord, dans l’Océan Indien… Afrique, Asie Centrale et Moyen Orient.

Aujourd’hui, Nawal se produit en solo, ou avec Roses des Vents, son duo avec Catherine Braslavsky

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cola-production/evenements/nawal-afro-sufi-roots »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/stages-de-chant-et-danses »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T19:45:00+02:00 – 2023-06-25T21:30:00+02:00

