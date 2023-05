ON AIR 2023: Cabaret Aléatoire x Au Large Festival Friche belle de mai, 10 juin 2023, Marseille.

ON AIR 2023: Cabaret Aléatoire x Au Large Festival Samedi 10 juin, 19h30 Friche belle de mai 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans et les minima sociaux

Lives et dj sets sur le toit-terrasse de la Friche tout l’été

Les vendredis & samedis à partir du 2 juin jusqu’au 3 septembre

5€ (gratuit pour les moins de 18 ans et les minima sociaux)

: https://shotgun.live/fr/venues/la-friche

—

Tout l’été, tous les week-ends, le toit-terrasse de la Friche palpite : musique, plein ciel, point de vue imprenable et cartes blanches à de nombreux·ses producteur·ices et collectifs associé·es…

Et encore et toujours, la douceur de ses couchers de soleil.

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche

—

Le Cabaret Aléatoire, La Mesón et le bar marseillais le Mounguy s’unissent à nouveau et viennent présenter la 3e édition de leur festival Au Large.

LANSKY NAMEK | live

Hip-hop

ZINDA REINHARDT | live

Electro gipsy wave

JON ONH | live

Bandana-mustach-electronic music

—

☎️ Infos pratiques ☎️

Entrée 1 : piétons uniquement

41 rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée 2 : piétons, parking payant

12 rue François Simon, 13003 Marseille

—

Faisons de la Friche un lieu où il fait bon vivre pour tout le monde !

Pas de place pour la violence, le racisme, l’homophobie, la transphobie, le validisme ou toute forme de discrimination.

Si vous êtes témoin ou victime d’une situation inconfortable ou dangereuse, rapprochez-vous de nos équipes ou écrivez nous à l’adresse contact@lafriche.org

