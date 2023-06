Festival Le Bon Air 2023 Friche belle de mai Marseille, 26 mai 2023, Marseille.

Festival Le Bon Air 2023 Vendredi 26 mai, 22h00 Friche belle de mai De 38 à 95.33€ (forfait 3 nuits)

FESTIVAL LE BON AIR #8

Friche la Belle de Mai, Marseille

26•27•28 mai 2023

Le Festival Le Bon Air viendra éveiller l’aube de l’été – tel un rituel, la veille d’un lundi férié – du 26 au 28 mai 2023 pour trois nuits & deux jours en pleine Friche la Belle de Mai.

Une seule boussole pour nous guider : cap sur les dancefloors, avec

une envie trépidante de vous retrouver, prendre soin des moindres recoins, créer, explorer et affirmer encore plus fort.

Douce, lumineuse et ancrée dans son temps, cette huitième édition

est pensée avec le cœur de ses Artistes. Avec, à la tête de son comité de programmation, trois ambassadrices engagées : Goldie B, Lisa More & TTristana sont bien décidées à fêter, surprendre, résonner et vous faire danser aux côtés de plus d’une centaine de noms !

RÉSIDENT : DARKSIDE

ARTISTES [A-Z] : AYA (LIVE) – BADSISTA – BERNADETTE & VANDA FORTE – BRODINSKI B2B LOW JACK – Đ.K. – ELEVA (CLARA! & TERA OCTE) (LIVE) – FULU MIZIKI KOLEKTIV – HONEY DIJON – KEUJ – LULU LAO – MAMA YHA YHA – MYSTIQUE B2B MISS SHEITANA – NTN – TTRISTANA B2B MISS JAY – VANILLE – YENKOV

AVEC [A-Z] : ANIMALS INDUSTRY – CIE ESSEVESSE – COMPAGNIE GUIDES – DIZONORD – METAPHORE COLLECTIF – TWERKISTAN

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T22:00:00+02:00 – 2023-05-27T05:00:00+02:00

