JAM THE PLAYGROUND Samedi 29 avril, 15h00 Friche belle de mai Entrée libre

Un temps d’échanges et de découvertes artistiques au coeur de la Friche la Belle de Mai

Depuis novembre 2022, le rappeur Awa Isoa les accompagne dans l’écriture de textes à l’ocasion d’ateliers hebdomadaires à la Plateforme Jeunesse de la Friche la Belle de Mai. Dans ce cadre, ils bénéficient pendant les vacances d’avril d’une semaine de résidence dans un studio équipé de l’AMI. L’objectif est de les amener à se professionnaliser en leur mettant à disposition le matériel nécessaire pour travailler l’enregistrement et la scène. Ils présenteront sur la scène de la Cour Jobin le résultat de ces mois de préparation !

➙ + ‘ : https://bit.ly/3ApcKbi

Au programme :

DJ Selecter The Punisher aux platines

Initiation danse Hip-Hop : Breaking et Popping de 15h à 16h par Boogalock et Nath The Bat Piste ouvertes à tous.tes de 16h à 17h, Open Mic et animation par MC MRbenoitD…

Que vous soyez initiés, amateurs, passionnés ou simples curieux ce moment gratuit sera l’occasion de passer un bon moment ensemble avec de la musique Funk et Classic Hip-Hop.

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/moveonup_jam/

L’AMI et Radio Grenouille ont organisés plusieurs temps de rencontres durant l’année entre l’équipe de Parle-moi du futur et de La Tour afin de mettre en lien leurs projets leurs réflexions, travailler différents outils de communication sur les ondes comme sur le terrain, avec pour finalité la tenue d’une émission commune.

➙ + ‘ : https://www.hiphopsociety.fr/events/radiogrenouille/

Pur produit de la Friche Belle de Mai, la collaboration entre Normal Cracra et Stark mise sur la rencontre d’une musique imprévisible, sans cesse mouvante, et du popping, style de danse funk d’une grande précision.

Blanche Lafuente (Nout, Qonicho Ah !, Mamiedaragon) et Sean Drewry (Grand8, Sven Jalsco, Sweet Lovers) tirent leur inspiration de la part expérimentale présente dans tous les styles de musique : le cracra. Ils rencontrent Elarif Hassani aka Stark à la Friche Belle de Mai et c’est le déclic. La rencontre de ces univers est un magma créatif bouillonnant dont émerge des moments d’hallucination collective transcendantaux. La restitution de cette nouvelle étape de travail avec la Cie Accro Rap de Kader Attu sera présentée dans la Cour Jobin de la Friche la Belle de Mai à 17h30.

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/p/CoVRNMgpGI-/

️ Samedi 29 avril 2023

⏱️ À partir de 15h dans la Cour Jobin

La Friche la Belle de Mai – 41 rue Jobin, 13003 Marseille

Gratuit

ℹ️ PRESSE & INFORMATIONS :

hk@amicentre.biz

https://www.hiphopsociety.fr/

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:30:00+02:00

