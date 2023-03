Modulation 10, Music For Friche belle de mai, 18 avril 2023, Marseille.

Modulation 10, Music For Mardi 18 avril, 19h00 Friche belle de mai 6€

Une programmation des Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2023.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 18 AVR. 2023 | 19h00 | Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« Music For »

Luca Ventimiglia, Alexandre du Closel, Morgane Carnet, Théo Nguyen Duc Long

Durée 1h00

CONCERT

Le groupe de musique répétitive WHY PATTERNS? propose avec « Music For », un hommage à desseins explicites à deux compositrices majeures de l’histoire de la musique électronique.

Suzanne Ciani et Laurie Spiegel sont en effet deux des figures les plus incontournables de la recherche musicale américaine des années 70 et 80. Compositrices, instrumentistes et productrices, ces pionnières voient aujourd’hui leur reconnaissance légitimement refaire surface.

Il s’agira ici d’une composition librement inspirée de leurs travaux.

Le fruit de ces recherches a été ordonné pour créer des formes au sein duquel l’évolution paramétrique des motifs, phrases et séquences est soit écrite soit improvisée.

AVEC

Luca Ventimiglia (électronique), Alexandre du Closel (claviers), Morgane Carnet (saxophone), Théo Nguyen Duc Long (saxophone)

WEB : https://gmem.org/saison/modulations/music-for

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche la Belle de Mai

Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2023

WEB : https://gmem.org/fr/saison?subsections=modulation

