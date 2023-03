APÉRO-ÉCOUTE // PAPET J // Pas Pressé Friche belle de mai Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

APÉRO-ÉCOUTE // PAPET J // Pas Pressé Friche belle de mai, 24 mars 2023, Marseille. APÉRO-ÉCOUTE // PAPET J // Pas Pressé Vendredi 24 mars, 17h00 Friche belle de mai Entrée libre Dans le cadre de BABEL MUSIC XP, venez découvrir en avant-première le nouvel album de PAPET J : « Pas Pressé » (à paraitre le 26 mai 2023) !

On se retrouve aux Grandes Tables (Friche Belle de Mai 41 rue Jobin) le vendredi 24 mars 2023 de 17h à 18h30 autour d’un apéro et d’un bon reggae digital !

C’est gratuit et ouvert à tous (avec ou sans accréditation au BABEL MUSIC XP) Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

