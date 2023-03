Modulation 9, Imaginarium Friche belle de mai, 21 mars 2023, Marseille.

Modulation 9, Imaginarium Mardi 21 mars, 19h00 Friche belle de mai 6€

Une programmation des Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2023.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 21 MAR. 2023 | 19h00 | Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« Imaginarium »

Hélène Breschand, Wilfried Wendling

CRÉATION 2023

Durée 1h00 environ

PERFORMANCE

Dans ce petit théâtre de l’imaginaire, se déploie par la musique un univers sensoriel dans lequel la pensée d’Étienne Klein croise les dessins de Marc-Antoine Mathieu ou de Max Ernst. La langue de Jean Genet s’emmêle avec celle de Jean-Luc Godard ou de Guy Debord dans une pratique surréaliste des nouvelles technologies et de la musique improvisée.

Toujours attiré·e·s par l’interaction du rythme des mots et du rythme des images avec le sonore, Hélène Breschand et Wilfried Wendling explorent les mille facettes de leur univers onirique, fait de trames et de faisceaux. Cette rencontre fertile questionne chaque discipline artistique sur ses particularités à travers l’interaction permanente des processus créatifs reliés les uns aux autres par le médium des nouveaux outils numériques qui transforment en temps réel le son et l’image.

La harpe d’Hélène Breschand devient à la fois matière sonore et déclencheur de l’électronique. Les voix des musicien·ne·s alternent entre la narration d’un discours intelligible et l’abstraction du discours musical. La vidéo diffuse des images génératives, des photos, des films, réagissant également à l’environnement sonore. Le voyage de la citation à la fiction originale est permanent et joue continuellement sur la mémoire collective et singulière.

AVEC

Hélène Breschand (harpe et électronique), Wilfried Wendling (dispositif visuel et sonore)

WEB : https://gmem.org/saison/imaginarium

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2023

WEB : https://gmem.org/fr/saison?subsections=modulations

