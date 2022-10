Soirée spectacle vivant : Marseille – Nuit de clôture de la Biennale des Imaginaires Numériques Friche belle de mai, 20 janvier 2023, Marseille.

Soirée spectacle vivant : Marseille – Nuit de clôture de la Biennale des Imaginaires Numériques Vendredi 20 janvier 2023, 18h00 Friche belle de mai

Les Nuits de clôture de la Biennale des Imaginaires Numériques sont dédiées au spectacle vivant et aux nouvelles écritures numériques.

Le 20 janv., quatre spectacles sont à découvrir à La Friche la Belle de Mai :

─ Hiku – Eric Minh Cuong Castaing et Anne-Sophie Turion (FR)

installation, performance – étape de création

Au Japon, des dizaines de milliers d’individus se retirent du monde pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez eux pendant des années. On les appelle les hikikomori. Pendant quelques mois, les artistes ce sont immergé·es dans la vie d’une association de réinsertion de hikikomori et ont noué contact avec certains d’entre eux. Sous la forme d’un spectacle et d’une exposition, HIKU crée les conditions d’une rencontre à priori impossible : celle du public avec ces personnes qui ont fait l’expérience d’un retrait social radical.

En continu de 18h à 20h

→ Petit Plateau, Friche la Belle de Mai

En partenariat avec Parallèle – pratiques artistiques émergentes internationales

───

─ Crari or not crari – Emilie Ana Maillet, Cie Ex Voto à la Lune (FR)

spectacle, installation immersive

L’installation Crari or not crari propose une plongée dans l’adolescence, dans sa complexité émotionnelle et sensitive, dans tous les paradoxes entre ce, qu’à cet âge, on éprouve intérieurement et ce qu’on doit montrer pour exister parmi les autres. C’est un véritable parcours d’incarnation : découverte des personnages de la fiction sur les réseaux, installation performative de Réalité Virtuelle,

QCM poétique, etc. 6 films en VR, six points de vue subjectifs : ils sont à une fête, flirtent, dansent, palpitent, font des erreurs, se perdent…

Le ven. 20 janv. :18h30 / 20h30 / 22h

Le sam. 21 janv. : 10h / 11h30 / 14h / 15h30 / 17h

→ Salle Corvin IMMS, Friche la Belle de Mai

En coproduction avec le Théâtre Massalia, Scène Conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse, en partenariat avec l’ERACM et

l’ensemble 29.

───

Chansons de Toile – collectif La Pulpe (FR)

concert – Création 2022

Chansons de Toile est une performance transmedia créée et interprétée par le collectif La Pulpe, une rêverie électronique qui se tisse entre pratique musicale, narration et mise en réseau des participant·es. Modulé·es et enlacé·es dans la multidiffusion des enceintes, les corps sonores des musicien·nes se troublent et se confondent en une transe narrative (c)hantée de voix éthériques, de synthétiseurs goth-trad, et de sons concrets. Cette veillée guidera les spectateur·rices au cœur d’une nuit labyrinthique dans laquelle fond et forme se diluent pour mieux se recomposer. Seront-ils encore les mêmes aux premières lueurs de l’aube ?

Le ven. 20 janv. : 19h30 / 22h30

→ Module du GMEM, Friche la Belle de Mai

En coproduction avec le GMEM — Centre national de création musicale et l’A.M.I Aide aux Musiques Innovatrices

───

Transient – Quayola / SETA (IT)

concert audiovisuel

Transient est un concert audiovisuel pour pianos motorisés et des projections vidéo de Quayola/Seta. Une improvisation en temps réel dans laquelle les artistes collaborent avec des algorithmes complexes afin de générer des compositions d’un équilibre anthropique et technologique délicat. Le logiciel, spécialement développé pour Transient, génère simultanément du son et des images,

créant des allitérations synesthésiques parfaitement synchronisées. Transient fait référence à l’héritage de la musique classique, ici évoquée par les pianos à queue, et aux traditions picturales, en émettant l’hypothèse de nouveaux paysages sonores et de polyphonies visuelles.

Pianos et peintures sont libérés des gestes de la main. Le concert combine l’harmonie et les tensions entre l’humain et la technologie, le naturel et l’artificiel, l’organique et le synthétique, générant des compositions picturales et sonores d’un naturalisme abstrait.

Le ven. 20 janv. : 21h

→ Grand Plateau, Friche la Belle de Mai

──

