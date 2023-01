Modulation #6: Des éclairs Friche belle de mai, 17 janvier 2023, Marseille.

Modulation #6: Des éclairs Mardi 17 janvier, 19h00 Friche belle de mai

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://gmem.org/saison/des-eclairs »}, {« link »: « https://gmem-cncm.mapado.com/ »}]

Une programmation des Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2023.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 17 JAN. 2023 | 19h00 | Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« Des éclairs »

Hervé Birolini

Durée 40 min

SOLO ÉLECTRONIQUE

À la manière des inventeurs et physiciens de la fin du 19ème siècle qui mettaient en scène l’avancée de leur connaissance lors de conférences scientifiques, « Des éclairs » met en scène l’énergie électrique. La pièce tente une approche “brute” de la musicalité de l’électricité en mettant en abîme l’énergie elle-même. Révéler de manière directe grâce à la scénographie, la pulsation, l’onde, la différence de potentiel, le flux d’électrons, qui permet de donner naissance au sonore par l’électroacoustique. Et par là, donne à voir et à entendre la matière électrique à l’œuvre. Un véritable retour à l’origine du son.

AVEC

Hervé Birolini (bobines de Ruhmkorff et électronique)

ATTENTION

Cette représentation est déconseillée aux personnes épileptiques et électrosensibles.

WEB : https://gmem.org/saison/des-eclairs

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai



