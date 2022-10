Modulation 5 — Micro-Waves Friche belle de mai, 20 décembre 2022, Marseille.

Modulation 5 — Micro-Waves Mardi 20 décembre, 19h00 Friche belle de mai

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille

Une programmation des Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2022.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

DIM. 20 DÉC. 2022 ¦ 19h00 ¦ Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« Micro-Waves »

ErikM, Nathalie Forget

CONCERT

« Micro-Waves » est un tête à tête improvisé entre l’ondiste Nathalie Forget et le compositeur et musicien électro ErikM — un grand écart sous tension entre deux lutheries électroniques que pratiquement un siècle sépare : les ondes Martenot, premier instrument électronique français créé par Maurice Martenot en 1928 et plus modestement Idiosyncrasie, système conceptualisé par ErikM et achevé par Charles Bascou au GMEM en 2013.

Symboles d’inouï et de modernité à leur création, les ondes Martenot se caractérisent par leurs sonorités réverbérées ou zinguées, dont la plus connue, proche de la sinusoïde, évoque des voix « venues d’ailleurs ». Spécialiste de cet instrument, Nathalie Forget interagit avec son partenaire ErikM qui transforme en temps réel les échantillons originaires des ondes et les agence avec des sons granulaires ou phonographiques personnels.

Le projet « Micro-Waves » participe ainsi à la création d’un répertoire radicalement nouveau pour cet instrument.

AVEC

ErikM (dispositif électronique, idiosyncrasie system), Nathalie Forget (ondes martenot)

WEB : https://gmem.org/evenement/erikm-nathalie-forget-3-2/

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2022

WEB https://gmem.org/evenement/modulations/



