SABENA Dimanche 18 décembre, 18h00 Friche belle de mai

10 / 13€

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste Ahamada Smis fait revivre un épisode de l’histoire des Comores dans un spectacle où se mêlent sonorités traditionnelles et actuelles, création vidéo et danse contemporaine.

Direction artistique : Ahamada Smis

Chorégraphie : Djo Djo Kazadi

Sur scène : Ahamada Smis (slam) / Christophe Isselée (guitare) / Robin Vassy (percussions) / Uli Wolters (saxophone, clarinette, flûte, MAO) / Sinath Ouk (danse) / Mickael Jaume (danse) / Fakri Fahardine (danse) / Alifeyini Mohamed (danse)

Production : Colombe Records

Coproduction : Le Festival de Marseille, Le Mucem

