Une programmation des Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2022.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 15 NOV. 2022 ¦ 19h00 ¦ Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« Future Folk Stories »

Robin Fincker, Natacha Muslera, Mathieu Werchowski…

CONCERT

Combinaison inédites de fortes personnalités musicales, on y retrouve néanmoins Robin Fincker, Mathieu Werchowski et Fabien Duscombs du groupe Bedmakers auxquels s’ajoutent la bassiste électroacoustique aux milles timbres Fanny Lasfargues et de la performeuse vocale Natacha Muslera, dont la voix en direct se mêle avec d’autres, enregistrées au gré des pérégrinations du groupe.

Chœur amateur, voix amies ou fraîches rencontres, Future Folk Stories édifie une banque sonore originale, constituée de fragments de mélodies, d’extraits de textes et d’entretiens enregistrés portant sur les questions du rapport individuel au folklore et des projections de ce qui pourrait être nos musiques traditionnelles du futur. Cette matière sonore, pilotée et re-travaillée en direct par Mathieu Werchowski décuple les interactions possibles et multiplie les interlocuteurs au sein du groupe.

AVEC

Robin Fincker (saxophone ténor, clarinette), Mathieu Werchowski (violon, machines), Natacha Muslera (voix, poste radio à ondes-courtes), Fanny Lasfargues (basse électroacoustique), Fabien Duscombs (batterie), Anaëlle Marsollier (sonorisation)

WEB : https://gmem.org/evenement/future-folk-stories/

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai



