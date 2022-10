Modulation 2 — King Lear Friche belle de mai, 18 octobre 2022, Marseille.

6€

Une programmation des Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2022.

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 18 OCT. 2022 ¦ 19h00 ¦ Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« King Lear »

Quatuor Tana

Durée 1h40

CONCERT

En 2022, une collaboration exceptionnelle avec le compositeur Philip Glass verra la création de son « Quatuor à cordes n° 9 » – sur la base de la partition initiale « King Lear » réalisée pour Broadway. Le Quatuor Tana donnera sa sonorité si singulière à cette partition Shakespearienne en liant la composition du maestro américain avec l’œuvre de l’un de ses compositeurs de prédilection, Franz Schubert, ainsi que la toute jeune et hyper récompensée Caroline Shaw. Cette nouvelle œuvre sera créée à Bozar-Bruxelles et fera ensuite l’objet d’une tournée dans des scènes nationales en France, ainsi que des théâtres en Belgique, en Angleterre, et aux Etats-Unis.

AVEC

Quatuor Tana composé de : Antoine Maisonhaute (violoniste, membre fondateur du quatuor tana), Ivan Lebrun (violoniste), Julie Michael (altiste), Jeanne Maisonhaute (violoncelliste)

ŒUVRES DE

Caroline Shaw — « Entr’acte – 10 min » 2013

Philip Glass — « Quatuor à cordes nº. 9, « King Lear » – 31 min » 2022

Franz Schubert — « Quatuor à cordes nº. 14 en ré mineur D. 810, « La jeune fille et la mort » – 41 min » 1824

WEB : https://gmem.org/evenement/king-lear/

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 22-23.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2022

WEB https://gmem.org/evenement/modulations/



