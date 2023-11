Fribourg : Dédicace de Marguerite Lalèyê – L’Autre Terre Espace Oshoun Fribourg, 18 novembre 2023T 19:30, Fribourg.

L’Espace Oshoun, situé Rue de Lausanne 38 à Fribourg, s’apprête à accueillir un événement littéraire d’envergure le 18 novembre 2023, de 19h30 à 21h00. Marguerite Lalèyê, auteure suisse de renom, présentera son dernier ouvrage, « L’Autre Terre: Méditations, rituels, connexion au vivant ». Elle sera accompagnée de Monsieur François Nordmann, qui a rédigé la préface du livre.

« L’Autre Terre » est un voyage introspectif et éclairant qui tisse des liens entre l’âme humaine et la nature. Ce livre, révélateur et méditatif, offre un espace de réflexion unique sur l’existence dans un monde où le temps file inexorablement.

Les trois piliers de « L’Autre Terre » :

• Voyage Intérieur : Une exploration de soi, un guide pour ceux en quête de sens dans l’univers.

• Rituels de Connexion : Encourageant une interaction profonde avec le monde vivant à travers des rituels et méditations.

• Philosophie et Pratique : Alliant pensée philosophique et applications pratiques pour une vie plus harmonieuse.

Sur l’Auteure :

Marguerite Lalèyê, née en 1973 au Zaïre, est une écrivaine suisse. Son parcours littéraire est imprégné d’un riche héritage familial en arts et lettres. Fondatrice de l’Espace Oshoun à Fribourg, elle mêle talents littéraires et passion pour le bien-être.

À propos du livre :

La 4ème de couverture de « L’Autre Terre » évoque un hymne à la Terre, une cosmogonie embrassant les mondes végétal, animal, souterrain, spirituel et céleste. Le livre est un mantra de vie, une invitation à choisir la vie loin des valeurs matérielles, révélant une sensibilité rare, un optimisme de braise, et une sagesse inspirée.

Pour plus d’informations, visitez le site de Marguerite Lalèyê à www.marguerite-laleye.com et celui de l’Espace Oshoun à https://massage-oshoun.ch/. Cet événement promet d’être une expérience enrichissante pour tous les amateurs de littérature et de développement personnel.

Espace Oshoun 38 rue de Lausanne, 1700 Fribourg