Friandises de Thom Trondel Salle Artymès, 28 septembre 2021, Mesquer.

Friandises de Thom Trondel

Salle Artymès, le mardi 28 septembre à 20:30

**_Humour_** « Thom Trondel est de retour ! Avec son univers drôle et sans vulgarité, il plie la salle en 2 et déboîte les prothèses de hanche ! Du cannibalisme aux massages thaïlandais, de l’addiction au fromage aux grands auteurs français, des trafiquants d’humour aux techniques de motivations dans une salle de sport, tout y passe ! Il prône simplement le rire ensemble en mettant le doigt sur les pires choses du monde, car on peut tout dire lorsque c’est fait… avec amour ! Après ses venues à Mesquer avec les comédie “Mars & Vénus” et « L’Arnaqueuse », Thom revient seul sur scène distiller son univers unique ! Plus de 200.000 personnes ont déjà ri en voyant Thom Trondel sur scène, soyez les prochains. » **Un véritable bonbon d’humour à ne manquer sous aucun prétexte ! Billetterie en ligne : **[https://www.mesquer-quimiac.fr/billetterie-saison-culturelle-de-lartymes/](https://www.mesquer-quimiac.fr/billetterie-saison-culturelle-de-lartymes/) et en mairie

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T20:30:00 2021-09-28T06:30:00