MARIANNE JAMES ‘TOUT EST DANS LA VOIX’ 1 Place des Alliés, 10 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité.

Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale.

« Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire !!!. Tout public

Vendredi 2023-11-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-10 . 28 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Singing! There are those who know and those who don’t… those who think they know… and those who don’t know they know.

We all dream of singing wonderfully, of having that voice that tomorrow makes people applaud us as soon as we hum, whether it’s to amaze ourselves when we sing in the shower, for the applause of our children to whom we sing nursery rhymes, to impress our friends during a karaoke or even for a professional career.

To reveal yourself as a singer, what better than singing lessons and who better than THE voice specialist in France: Marianne James!

The public knows and loves her for her outspokenness and her sensitivity.

In this new musical one-woman show, interactive and irresistibly funny, she takes on the role of singing teacher and leads the audience in the discovery of their voice.

An extraordinary experience in which Marianne opens her heart to us and transmits her great vocal experience.

« Everything is in the voice » will leave you aching… with laughter!

¡Cantando! Están los que saben y los que no saben… los que creen que saben… y los que no saben que saben.

Todos soñamos con cantar bonito, con tener esa voz que mañana hace que la gente nos aplauda en cuanto tarareamos, ya sea para deleitarnos cuando cantamos en la ducha, para el aplauso de nuestros hijos a los que cantamos canciones infantiles, para impresionar a nuestros amigos en un karaoke o incluso para una carrera profesional.

Para revelarse como cantante, qué mejor que unas clases de canto y quién mejor que LA especialista de la voz en Francia: ¡Marianne James!

El público la conoce y la adora por su franqueza y su sensibilidad.

En este nuevo musical en solitario, interactivo e irresistiblemente divertido, asume el papel de profesora de canto y lleva al público a descubrir su voz.

Una experiencia extraordinaria en la que Marianne nos abre su corazón y nos transmite su vasta experiencia vocal.

« Tout est dans la voix » le hará reír a carcajadas

Singen! Es gibt solche, die wissen, und solche, die nicht wissen… solche, die glauben, sie wüssten es… und solche, die nicht wissen, dass sie es wissen.

Wir alle träumen davon, perfekt zu singen, die Stimme zu haben, die morgen dafür sorgt, dass die Leute klatschen, wenn wir etwas summen, sei es, um uns selbst zu begeistern, wenn wir unter der Dusche singen, sei es, um den Applaus unserer Kinder zu bekommen, denen wir Kinderreime vorsingen, sei es, um unsere Freunde beim Karaoke zu beeindrucken oder sei es, um eine professionelle Karriere anzustreben.

Um sich als Sänger zu beweisen, gibt es nichts Besseres als Gesangsunterricht, und wer wäre dafür besser geeignet als DIE Stimmexpertin Frankreichs: Marianne James!

Das Publikum kennt und liebt sie für ihre Offenheit und ihre Sensibilität.

In diesem neuen musikalischen, interaktiven und unwiderstehlich witzigen Soloauftritt schlüpft sie in die Rolle der Gesangslehrerin und nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise ihrer Stimme.

Eine außergewöhnliche Erfahrung, bei der Marianne uns ihr Herz öffnet und uns ihre große stimmliche Erfahrung vermittelt.

« Tout est dans la voix » wird Sie mit einem Muskelkater zurücklassen… vor Lachen!

