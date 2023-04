DÉCOUVRIR LA CARRIÈRE BARROIS EN GYROPODE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

DÉCOUVRIR LA CARRIÈRE BARROIS EN GYROPODE, 27 mai 2023, Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach. Freyming-Merlebach ,Moselle , Freyming-Merlebach DÉCOUVRIR LA CARRIÈRE BARROIS EN GYROPODE Route de l’Hôpital Freyming-Merlebach Moselle

2023-05-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-29 11:15:00 11:15:00 Freyming-Merlebach

Moselle Freyming-Merlebach . Lors du Festival Rando Moselle, venez profiter du spectacle magnifique qu’offre la Carrière Barrois avec un mode de transport atypique: le gyropode. Pour tous dès 12 ans. Durée: Initiation « prise en main » du gyropode de 15 minutes, puis 1h de balade. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’Inscription indispensable à l’Office de tourisme CCFM à Hombourg-Haut. VALERIC AVENTURE

Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Route de l'Hôpital Freyming-Merlebach Moselle Ville Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Departement Moselle Tarif Lieu Ville Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach freyming-merlebach/

DÉCOUVRIR LA CARRIÈRE BARROIS EN GYROPODE 2023-05-27 was last modified: by DÉCOUVRIR LA CARRIÈRE BARROIS EN GYROPODE Freyming-Merlebach 27 mai 2023 Freyming-Merlebach Moselle Route de l'Hôpital Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle