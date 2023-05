BALADE À VÉLO Ruedu Wiselstein, 20 mai 2023, Freyming-Merlebach.

Organisée par le Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach pour toute personne, non licenciée dans un club, souhaitant faire du vélo sur les routes, personne seule ou famille disposant d’un vélo en bon état. « Circuit de 45 km : « Parc des biches blanches ». Thème : équipement vestimentaire. Gratuit, sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 . 0 EUR.

Ruedu Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Organized by the Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach for any person, not licensed in a club, wishing to cycle on the roads, single person or family with a bike in good condition. « Circuit of 45 km : « Parc des biches blanches ». Theme: clothing. Free of charge, on registration.

Organizado por el Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach para cualquier persona que no sea miembro de un club y que desee circular por las carreteras, solo o en familia, con una bicicleta en buen estado. « Circuito de 45 km: « Parc des biches blanches ». Tema: la ropa. Gratuito, previa inscripción.

Organisiert vom Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach für alle Personen, die nicht in einem Verein lizenziert sind und auf der Straße Rad fahren möchten, Einzelpersonen oder Familien, die über ein Fahrrad in gutem Zustand verfügen. « 45 km lange Rundfahrt: « Parc des biches blanches » (Park der weißen Hirsche). Thema: Ausstattung mit Kleidung. Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH