APÉRO CONCERT 1 rue Houillère, 7 mai 2023, Freyming-Merlebach.

Apéro concert du Conservatoire de Musique et de Danse de Freyming-Merlebach.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-07 . 0 EUR.

1 rue Houillère Conservatoire de musique et de danse

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Aperitif concert of the Conservatory of Music and Dance of Freyming-Merlebach.

Apéro concert du Conservatoire de Musique et de Danse de Freyming-Merlebach.

Apérokonzert des Konservatoriums für Musik und Tanz von Freyming-Merlebach.

