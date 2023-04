APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 21 rue de la Croix, 28 avril 2023, Freyming-Merlebach.

L@ Médiathèque de Freyming-Merlebach vous invite à découvrir ses jeux de société. Cartes, dés, réflexion, fun, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Sur inscription.. Tout public

Vendredi 2023-04-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-28 11:00:00. 0 EUR.

21 rue de la Croix Médiathèque

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The@ Médiathèque of Freyming-Merlebach invites you to discover its board games. Cards, dice, reflection, fun, there will be something for all tastes and all ages.

On registration.

La@ Médiathèque de Freyming-Merlebach le invita a descubrir sus juegos de mesa. Cartas, dados, reflexión, diversión, habrá para todos los gustos y todas las edades.

Previa inscripción.

Die Mediathek in Freyming-Merlebach lädt Sie ein, ihre Gesellschaftsspiele zu entdecken. Karten, Würfel, Reflexion, Spaß – es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH