MEGA CGR FREYMING MERLEBACH, 24 novembre 2023, FREYMING MERLEBACH.

SLD PRESENTE : Des messages du monde des petites âmes, de nos proches disparus. L’inspiration des messagers de lumière, des guidances pour éclairer votre chemin. Vous pourrez donc poser vos questions sur un sujet qui vous tient à cœur, et Bruno fera de son mieux pour y répondre. La chaîne YouTube « Bruno – Un Nouveau Message » propose un concept audiovisuel : délivrer des messages bouleversants de l’au-delà et empreints de bienveillance, à travers des rencontres sous forme de balades dans les rues de Paris et en région. À travers Bruno, les participants, anonymes ou connus, entrent en contact avec leurs proches disparus et reçoivent des messages de leur part. Et vous, seriez-vous prêts à rencontrer Bruno, le médium 2.0 ? Venez assister à cette soirée exceptionnelle pour reconsidérer votre vision de la vie !

MEGA CGR FREYMING MERLEBACH FREYMING MERLEBACH ROUTE DE METZ – RN 3 Moselle

