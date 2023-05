Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ESPACE THEODORE GOUVY FREYMING MERLEBACH Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

Moselle Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ESPACE THEODORE GOUVY, 17 février 2024, FREYMING MERLEBACH. Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ESPACE THEODORE GOUVY. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros. TU M’ETONNES (R-2021-012664 / 65), En accord avec Jean-Philippe Bouchard, présente ce spectacle. THOMAS MARTYAllez, la bise !Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » Thomas Marty Thomas Marty Votre billet est ici ESPACE THEODORE GOUVY FREYMING MERLEBACH PLACE DES ALLIES Moselle 26.4

