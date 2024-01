MURDER PARTY Médiathèque Freyming-Merlebach, samedi 2 mars 2024.

MURDER PARTY Médiathèque Freyming-Merlebach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

Murder Party « Panique à bord de l’Orient-Express ».

En cette soirée de 1889, un meurtre vient d’être commis à bord d’un célèbre train à vapeur… Parmi les voyageurs ce soir-là se trouvaient Gustave Eiffel, Jules Verne, une célèbre cantatrice, une folle inventrice, le modèle de la Statue de la liberté ou encore un ancien soldat.

Dans une ambiance 19ème siècle/Steampunk, les comédiens de la Médiathèque et des Tables de l’Imaginaire vous feront vivre une soirée unique. Vous serez dans la peau d’un enquêteur, pour interroger les suspects et les témoins, analyser les indices et découvrir l’identité du meurtrier…

Dès 12 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque.Tout public

10 EUR.

Médiathèque 21 rue de la Croix

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est lamediatheque.fm@gmail.com



