Fête de La Font Faure.

18h : Messe au pied de la fontaine suivie d’un repas dansant (sur réservation) dans les bois.

Buvette et vente de sandwichs durant toute la soirée..

Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mass, dancing dinner into the woods.

June 24th.

Mass : 6 pm

Dinner : 7.30 pm (You have to book : 06 19 49 21 50 or 06 70 34 10 25)

Fiesta de La Font Faure.

18.00 h: Misa al pie de la fuente seguida de una cena con baile (previa reserva) en el bosque.

Barra de refrescos y venta de bocadillos durante toda la velada.

Fest von La Font Faure.

18 Uhr: Messe am Fuße des Brunnens, gefolgt von einem Tanzessen (mit Reservierung) in den Wäldern.

Getränkeausschank und Verkauf von Sandwiches während des ganzen Abends.

