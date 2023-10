Pièce enfant – La valse des mots Theatre ronny coutteure Fretin, 29 octobre 2023 15:00, Fretin.

Pièce enfant – La valse des mots Theatre ronny coutteure Fretin Dimanche 29 octobre, 15h00

Partez à l’aventure avec Elsa, la reine de mots et découvrez ce spectacle interactif pour petits et grands qui vous fera voyager en famille ! Dimanche 29 octobre, 15h00 1

https://www.billetreduc.com/326494/evt.htm

Partez à l’aventure avec Elsa, la reine des mots !

Elsa, en charge de la création des nouveaux mots du monde, va vous faire découvrir la danse des lettres, des mots et des phrases pour lire, parler et chanter.

Un spectacle interactif pour petits et grands qui vous fera voyager en famille !

Toutes les informations de réservation ici : https://www.billetreduc.com/326494/evt.htm

(Pièce idéale pour les 2-6 ans)

Theatre ronny coutteure 1 rue Leon Gambetta, fretin Fretin 59273 Nord