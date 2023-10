Comédie – Charge mentale : sauve qui peut ! Théâtre Ronny-Coutteure Fretin, 28 octobre 2023 19:00, Fretin.

Venez découvrir la 1ère et seule comédie sur la charge mentale menée par un duo de comédienne déjantées qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d'aujourd'hui ! Samedi 28 octobre, 19h00

La 1ère comédie sur la charge mentale est de retour dans le Nord !

Venez découvrir cette pièce menée par un duo de comédienne déjantées qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !

C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

Lien de réservation pour le 28/10 à 19h ici, avec toutes les infos (10/10 sur Billetreduc) : https://www.billetreduc.com/312673/evt.htm

(Situé à Fretin, à 15min de Lille)

Théâtre Ronny-Coutteure 1, rue Leon Gambetta, Fretin, 59273 Fretin 59273 Nord