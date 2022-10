Flâneurs Fretin Fretin Catégories d’évènement: Fretin

Flâneurs Vendredi 21 octobre, 19h00

Gratuit : 0-12 ans / 2€ : + de 12 ans

Proposé par le Prato Fretin Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France Une poésie chargée du Chili natal.

Denisse et Yerko, acrobates, invitent au plateau les souvenirs et les sonorités du Chili. Ils s’emparent d’un objet inattendu : la chambre à air. Petit agrès insolite, il devient complice de contrainte et de créativité pour le mouvement et les portés acrobatiques. Flâneurs est une pièce de cirque portée par un élan circulaire qui symbolise les voyages et les chemins à prendre, qu’ils soient réels ou imaginaires. De et avec : Yerko Castillo et Denisse Mena

Durée : 45 minutes environ

Tout public

