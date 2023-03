Balade naturaliste : installation des oiseaux hivernants : à vos jumelles ! Fretin Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Balade naturaliste : installation des oiseaux hivernants : à vos jumelles ! Fretin, 14 octobre 2023, Draguignan. Balade naturaliste : installation des oiseaux hivernants : à vos jumelles ! Samedi 14 octobre, 09h00 Fretin Gratuit Aux portes de l’automne les oiseaux sont en pleine effervescence, la migration bat son plein. Certains font haltes dans notre région avant de continuer leur voyage quand d’autres s’installent pour leur quartier d’hiver. Venez découvrir ces oiseaux hivernant venus passer la saison froide dans notre région.

Balade animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Rendez-vous : 9h

Durée 2h

