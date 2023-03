Balade naturaliste : racines dans l’eau, fleurs au soleil ! Fretin Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Balade naturaliste : racines dans l’eau, fleurs au soleil ! Fretin, 6 août 2023, Draguignan. Balade naturaliste : racines dans l’eau, fleurs au soleil ! Dimanche 6 août, 14h00 Fretin Gratuit Les zones humides accueillent un cortège d’espèces végétales qui ont su s’installer malgré les contraintes qu’apporte la présence de l’eau parfois abondante. Ces plantes ont développées de nombreuses stratégies pour survivre, transporter leur pollen et ont un rôle écologique très important. L’animatrice accompagne le groupe dans la reconnaissance des espèces présentes sur le site, fournit des informations et anecdotes. Une lecture de paysage permettra de mettre en évidence différentes associations de plantes qui forment des habitats particuliers pour la faune sauvage.

Balade animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Nord.

Heure de rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Lieu : Marais de Fretin : Parking du site, impasse Max Dormoy 59273 Fretin

