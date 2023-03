Balade naturaliste : réveil au cœur de la nature Fretin Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Var

Balade naturaliste : réveil au cœur de la nature Fretin, 20 juillet 2023, Draguignan. Balade naturaliste : réveil au cœur de la nature Jeudi 20 juillet, 08h00 Fretin Gratuit Dès l’aube, réveillez-vous en douceur au contact de la nature. L’occasion de prendre le temps d’apprécier le calme et la plénitude du réveil de la biodiversité. Prévoyez votre petit déjeuner pour une pause en pleine nature bien méritée !

Balade animée par les écogardes de la MEL

Rendez-vous : 8h à 10h

Lieu : Parking de l’Impasse Max Dormoy, Fretin Fretin Impasse Max Dormoy Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T10:00:00+02:00

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T10:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Draguignan, Var Autres Lieu Fretin Adresse Impasse Max Dormoy Ville Draguignan Departement Var Age max 99 Lieu Ville Fretin Draguignan

Fretin Draguignan Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/draguignan/

Balade naturaliste : réveil au cœur de la nature Fretin 2023-07-20 was last modified: by Balade naturaliste : réveil au cœur de la nature Fretin Fretin 20 juillet 2023 Draguignan Fretin Draguignan

Draguignan Var