« Frétillante Busan, le monde à portée de flots » Grande exposition dédiée à Busan Centre Cuturel Coréen, 25 mai 2023, Paris.

Du jeudi 25 mai 2023 au samedi 16 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Deuxième ville plus importante de Corée après Séoul et plus grand port du pays, Busan jouit d’une belle richesse historique, économique et culturelle. Cette vibrante cité, située à l’extrême sud de la péninsule coréenne et bordée par la mer de l’Est, entretient une relation forte avec cette dernière. Témoignage de ce compagnonnage : la réputation de la station balnéaire de Haeundae et du marché aux poissons et mollusques de Jagalchi n’est plus à faire, et dépasse même les frontières.

Busan est également un formidable tremplin pour les stars du grand écran. Plusieurs films coréens, parmi lesquels les très connus Old Boy, The Last Day et Dernier train pour Busan – ces deux derniers faisant d’ailleurs l’objet de deux séances de ciné-club à venir (voir page 19) – voient leur scénario se dérouler au cœur de la grande ville côtière du Sud. D’ailleurs, la tenue depuis 23 ans cette année du Festival international du film de Busan (BIFF), un rendez-vous désormais devenu incontournable dans le milieu du cinéma, est une preuve irréfutable de son statut de ville du cinéma.

Actuellement ville candidate pour l’Exposition universelle de 2030, Busan est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Outre sa puissante attractivité économique et touristique, c’est sa richesse culturelle qui sera mise à l’honneur à cette occasion au Centre culturel. Ainsi, ce dernier organise une exposition de belle envergure (sur deux niveaux) afin de faire découvrir au public français tout ce qui fait le rayonnement de la plus grande cité côtière de la péninsule : projections vidéos, explications sur l’histoire de la ville, objets rappelant la vie de ses quartiers… C’est une véritable ode à Busan et à ses habitants qui sera donc contée entre les murs de nos salles d’exposition, une invitation au voyage vers une cité dont le caractère fait toute sa saveur.

D’autres événements annexes seront organisés autour de ce même thème, et seront à découvrir ultérieurement dans une brochure dédiée.

