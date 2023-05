Frétillante Busan, le monde à portée de flots Centre culturel coréen, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Le Centre Culturel Coréen, créé en 1980, a pour vocation de mieux faire connaître la culture coréenne au public français et de promouvoir et développer les échanges artistiques entre la Corée et la France. Il organise de nombreuses manifestations culturelles et artistiques autour de la Corée. Pour Nuit Blanche, cap sur Busan !

Le Centre Culturel Coréen dévoile cette année une programmation spéciale entièrement consacrée à la ville portuaire la plus emblématique de Corée, Busan.

Dans ce contexte, une exposition de belle envergure proposera de faire découvrir au public français tout ce qui fait le rayonnement de la plus grande cité côtière de la péninsule : projections vidéos, exposition d’art NFT, explications sur l’histoire de la ville, objets et espaces rappelant la vie de la ville et ses quartiers, etc.

En partenariat avec la Ville de Busan, Le comité de candidature pour l’exposition 2030 à Busan, Corée, Office National du Tourisme Coréen, Busan Museum, Musée folklorique national de Corée, Busan National Gugak Center, Busan International Film Festival.

Centre culturel coréen 20 rue de la Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org/fretillante-busan-le-monde-a,5591.html https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

