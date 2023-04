Découverte du géosite, 28 mai 2023, Fresville.

Entre orchidées et fossiles, découvrez la richesse de ce lieu rempli d’histoire accompagnés du club de géologie de Fresville et d’un agent du Parc. Terminez cette découverte de la carrière par un temps d’échange avec le club de géologie autour d’un goûter !.

2023-05-28 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Fresville 50310 Manche Normandie



Between orchids and fossils, discover the richness of this place full of history accompanied by the geology club of Fresville and a Park agent. End this discovery of the quarry by a time of exchange with the geology club around a snack!

Entre orquídeas y fósiles, descubra la riqueza de este lugar lleno de historia acompañado por el club de geología de Fresville y un agente del Parque. Termine este descubrimiento de la cantera con un momento de intercambio con el club de geología ¡tomando un aperitivo!

Entdecken Sie zwischen Orchideen und Fossilien den Reichtum dieses geschichtsträchtigen Ortes in Begleitung des Geologieclubs von Fresville und eines Mitarbeiters des Parks. Beenden Sie die Entdeckung des Steinbruchs mit einem Snack und einem Austausch mit dem Geologieclub!

