Atelier Jardin au naturel : Les alternatives aux pesticides Fressines Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Fressines Atelier Jardin au naturel : Les alternatives aux pesticides Fressines, 23 septembre 2023, Fressines. Fressines,Deux-Sèvres Atelier Jardin au naturel : Les alternatives aux pesticides Samedi 23 septembre de 9h30 à 12h Gratuit

Nombre de places limité / inscription obligatoire

06 75 79 63 23

olivier.caille@agglo-niort.fr.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR. Fressines 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Natural garden workshop: Alternatives to pesticides Saturday, September 23, 9:30 a.m. to 12 p.m Free

Limited number of places / registration required

06 75 79 63 23

olivier.caille@agglo-niort.fr Taller de jardinería natural: alternativas a los pesticidas Sábado 23 de septiembre de 9.30 a 12.00 horas Gratis

Plazas limitadas / inscripción obligatoria

06 75 79 63 23

olivier.caille@agglo-niort.fr Workshop Natürlicher Garten: Alternativen zu Pestiziden Samstag, 23. September von 9.30 bis 12 Uhr Kostenlos

Begrenzte Anzahl an Plätzen / Anmeldung erforderlich

06 75 79 63 23

