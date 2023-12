Atelier galerie Fresselines, 4 décembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Atelier galerie à Fresselines, venez à la rencontre d’artistes, auteurs, artisan d’art qui vous proposent des pièces uniques.

Ouverture les vendredis et samedis de 14h à 18h.

Rens 06 28 30 10 58.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Workshop gallery in Fresselines, come and meet artists, authors and craftsmen who offer you unique pieces.

Open Fridays and Saturdays from 2pm to 6pm.

Rens 06 28 30 10 58

Venga a conocer a los artistas, autores y artesanos que le ofrecen sus piezas únicas.

Abierto viernes y sábados de 14.00 a 18.00 h.

Información 06 28 30 10 58

Galerieatelier in Fresselines. Treffen Sie Künstler, Autoren und Kunsthandwerker, die Ihnen einzigartige Stücke anbieten.

Öffnungszeiten: freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr.

Auskunft 06 28 30 10 58

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Pays Dunois