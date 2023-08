Visite guidée de la Chapelle des Forges Fresselines, 16 septembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Venez découvrir ce lieu d’exception à travers une visite guidée SAMEDI A 14H30, par Noëlle Bertrand, historienne et membre de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse ; auteure de l’étude : « Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines ».

Ouverture de la chapelle des Forges le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 14h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



AS PART OF THE EUROPEAN HERITAGE DAYS

Come and discover this exceptional place with a guided tour SATURDAY AT 2:30 pm, by Noëlle Bertrand, historian and member of the Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse; author of the study: « Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines ».

Opening of the Forges chapel on Saturday September 17 and Sunday September 18, from 2pm to 6pm.

EN EL MARCO DE LAS JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

Venga a descubrir este lugar excepcional con una visita guiada el SÁBADO a las 14.30 h, a cargo de Noëlle Bertrand, historiadora y miembro de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse; autora del estudio: « Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines ».

La capilla de las Forjas estará abierta el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas.

IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN TAGE DES DENKMALS

Entdecken Sie diesen außergewöhnlichen Ort im Rahmen einer Führung am Samstag um 14:30 Uhr durch Noëlle Bertrand, Historikerin und Mitglied der Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse; Autorin der Studie: « Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines » (Das Innendekor der Kapelle der Forges von Fresselines).

Die Chapelle des Forges ist am Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. September von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-08-25 par Creuse Tourisme