Visite guidée de l’église Saint Julien Fresselines, 16 septembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Visite guidée de l’église Saint Julien datant du XIIème siècle.

Rens 05 55 89 40 76.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For the European Heritage Days, guided tour of the 12th-century church of Saint Julien.

Rens 05 55 89 40 76

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visita guiada a la iglesia de Saint Julien, del siglo XII.

Información 05 55 89 40 76

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes findet eine geführte Besichtigung der Kirche Saint Julien aus dem 12.

Rens 05 55 89 40 76

