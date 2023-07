La fête au jardin Fresselines, 23 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

La fête au jardin à Fresselines propose différents spectacles du 23 juillet au 17 août avec musique, concerts, théâtre, lecture, danse …..

Entrée libre.

23/07 au restaurant des artistes

25/07 chez C.Melchiori 15 rue Alluaud

09/08 1 bis l’Age

10 et 11/08 6 rue Léon Detroy

12 et 13 /08 1 bis l’Age

15 et 16/08 13 rue Léon Detroy

17/08 1 Bis l’age

Rens 06 07 11 74 37.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La fête au jardin in Fresselines offers a variety of shows from July 23 to August 17, including music, concerts, theater, readings and dance …..

Free admission.

23/07 at Restaurant des Artistes

25/07 at C.Melchiori 15 rue Alluaud

09/08 1 bis l’Age

10 and 11/08 6 rue Léon Detroy

12 and 13 /08 1 bis l’Age

15 and 16/08 13 rue Léon Detroy

17/08 1 bis l’Age

Rens 06 07 11 74 37

Del 23 de julio al 17 de agosto, el festival del jardín de Fresselines ofrece diversos espectáculos: música, conciertos, teatro, lecturas y danza …..

Entrada gratuita.

23/07 en el restaurante de los artistas

25/07 en el C.Melchiori 15 rue Alluaud

09/08 1 bis l’Age

10 y 11/08 6 rue Léon Detroy

12 y 13 /08 1 bis l’Age

15 y 16/08 13 rue Léon Detroy

17/08 1 bis l’Age

Información 06 07 11 74 37

Das Gartenfest in Fresselines bietet vom 23. Juli bis zum 17. August verschiedene Aufführungen mit Musik, Konzerten, Theater, Lesungen und Tanz ……

Der Eintritt ist frei.

23/07 im Restaurant des artistes

25/07 bei C.Melchiori 15 rue Alluaud

09/08 1 bis l’Age

10 und 11/08 6 rue Léon Detroy

12 und 13 /08 1 bis l’Age

15 und 16/08 13 rue Léon Detroy

17/08 1 Bis l’age

Rens 06 07 11 74 37

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Pays Dunois