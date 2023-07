Université d’été de Fresselines Fresselines, 21 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Université d’été de Fresselines :

21/07 : 14h30 L’automobile, libératrice et aliénante par Eric Bonhomme

22/07 : 10h Des genres de vie traditionnels aux tribus numériques par JM Dauriac, 14h30 Changer de mode de vie, carte blanche à Gilles Clément, 17h Rencontre avec les conférenciers avec un apéritif offert par l’Association Aux rêves du frêne, 21h30 De l’infiniment petit à l’infiniment grand, 23h observation des étoiles

23/07: 10h Juliette Darle, une vie en poésie avec MF Boireau et C Guillebaud, 15h Concert duo flûte et harpe

www.auxrevesdufrene.org.

2023-07-21

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fresselines Summer University :

07/21: 2:30pm The automobile, liberating and alienating, by Eric Bonhomme

07/22: 10am From traditional lifestyles to digital tribes by JM Dauriac, 2:30pm Changing lifestyles, carte blanche to Gilles Clément, 5pm Meeting with the speakers with an aperitif offered by the Association Aux rêves du frêne, 9:30pm From the infinitely small to the infinitely large, 11pm star gazing

23/07: 10h Juliette Darle, une vie en poésie with MF Boireau and C Guillebaud, 15h Concert duo flute and harp

www.auxrevesdufrene.org

Universidad de verano Fresselines :

21/07: 14.30 h El automóvil, liberador y alienante, por Eric Bonhomme

22/07: 10h De los modos de vida tradicionales a las tribus digitales por JM Dauriac, 14h30 Cambio de modos de vida, carta blanca a Gilles Clément, 17h Encuentro con los ponentes con un aperitivo ofrecido por la Asociación Aux rêves du frêne, 21h30 De lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, 23h Observación de las estrellas

23/07: 10h Juliette Darle, une vie en poésie con MF Boireau y C Guillebaud, 15h Concierto dúo flauta y arpa

www.auxrevesdufrene.org

Sommeruniversität in Fresselines :

21/07: 14.30 Uhr Das Auto, befreiend und entfremdend von Eric Bonhomme

22/07: 10h Von traditionellen Lebensformen zu digitalen Stämmen von JM Dauriac, 14h30 Changer de mode de vie, carte blanche an Gilles Clément, 17h Treffen mit den Vortragenden mit einem Aperitif, der von der Association Aux rêves du frêne angeboten wird, 21h30 Vom unendlich Kleinen zum unendlich Großen, 23h Sternenbeobachtung

23.07.: 10 Uhr Juliette Darle, ein Leben in Poesie mit MF Boireau und C Guillebaud, 15 Uhr Konzert Duo Flöte und Harfe

www.auxrevesdufrene.org

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Pays Dunois