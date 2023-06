Mini marché d’été Fresselines, 2 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Chaque dimanche, à partir du 2 juillet, le mini marché d’été prend place à Fresselines le matin.

Rens mairie 05 55 89 70 46.

2023-07-02

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday from July 2, the mini summer market takes place in Fresselines in the morning.

Rens mairie 05 55 89 70 46

Todos los domingos a partir del 2 de julio, por la mañana se celebra en Fresselines el mini mercado de verano.

Información en el ayuntamiento 05 55 89 70 46

Ab dem 2. Juli findet jeden Sonntag vormittags in Fresselines ein Mini-Sommermarkt statt.

Rens mairie 05 55 89 70 46

