Espace Monet Rollinat – Fresselines Fresselines, 27 avril 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Visite de l’Espace Monet Rollinat est un lieu d’exposition et de soutien à la création contemporaine.

Entrée adulte (18 à 65 ans) : 6,30€

Entrée jeune public (8 à 17 ans) : 3,50€

Entrée enfant (- de 8 ans) : gratuit

Entrée senior (à partir de 66 ans) : 5,30€

Entrée tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 3,80€

Le billet d’entrée comprend l’accès aux expositions.

Rens 05 55 89 27 73.

2023-04-27 fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Visit the Espace Monet Rollinat, a venue for exhibitions and support for contemporary art.

Adult admission (18 to 65 years): 6.30?

Youth admission (8 to 17 years): 3.50?

Children’s admission (under 8): free

Senior admission (aged 66 and over): 5.30?

Reduced admission (students, unemployed): €3.80?

Admission includes access to exhibitions.

Rens 05 55 89 27 73

Visite el Espace Monet Rollinat, un espacio de exposición que apoya el arte contemporáneo.

Entrada adultos (de 18 a 65 años): 6,30 euros

Entrada para jóvenes (de 8 a 17 años): 3,50 euros

Niños (menores de 8 años): gratuita

Mayores de 66 años: 5,30

Entrada reducida (estudiantes, solicitantes de empleo): 3,80 euros

La entrada incluye el acceso a las exposiciones.

Información 05 55 89 27 73

Besuch des Espace Monet Rollinat ist ein Ort, an dem zeitgenössische Kunst ausgestellt und unterstützt wird.

Eintritt für Erwachsene (18 bis 65 Jahre): 6,30?

Eintritt junges Publikum (8 bis 17 Jahre): 3,50?

Eintritt für Kinder (unter 8 Jahren): kostenlos

Eintritt für Senioren (ab 66 Jahren): 5,30 ?

Ermäßigter Eintritt (Studenten, Arbeitsuchende): 3,80 ?

Die Eintrittskarte beinhaltet den Zugang zu den Ausstellungen.

Auskunft: 05 55 89 27 73

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays Dunois