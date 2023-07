ESTAF’BAR CONCERT Fresse-sur-Moselle, 7 juillet 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Soirée casse-croûte montagnard ( 15 € par personne ) et concert à la Chapelle des Vés. Balades en calèche, démonstration de jonglage, diabolo, monocycle,…. Toutes les informations sur le site internet. Réservations possibles et même souhaitées par mail ou par sms pour le casse-croûte.. Tout public

Vendredi 2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . 0 EUR.

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



Mountain snack evening (15? per person) and concert at Chapelle des Vés. Horse-drawn carriage rides, juggling, diabolo and unicycle demonstrations, …. Full details on the website. Reservations can be made by e-mail or sms for the snack bar.

Tarde de aperitivos de montaña (15? por persona) y concierto en la Chapelle des Vés. Paseos en coche de caballos, demostraciones de malabares, diábolo, monociclo, ….. Todos los detalles en el sitio web. Se pueden hacer reservas por correo electrónico o SMS para la merienda.

Abendveranstaltung mit Bergimbiss ( 15? pro Person) und Konzert in der Chapelle des Vés. Kutschfahrten, Vorführungen von Jonglage, Diabolo, Einrad,….. Alle Informationen auf der Website. Reservierungen für den Imbiss sind möglich und sogar per E-Mail oder SMS erwünscht.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES