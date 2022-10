Marché de Noël à Fresquiennes Fresquiennes 76570 Fresquiennes Catégories d’évènement: Fresquiennes

Marché de Noël à Fresquiennes Fresquiennes 76570, 10 décembre 2022 09:30, Fresquiennes. 10 et 11 décembre Sur place Entrée libre clsh.fresquiennes@gmail.com

Marché de Noël à Fresquiennes Les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 auront lieu de 9h à 18h dans les salles des fêtes de Fresquiennes : Le marché de Noël Une cinquantaine d’exposants réunis dans les salles pour vous proposer leurs créations artistiques et culinaires. Présence d’un foodtruck antillais Buvette gourmande sucrée avec vin chaud. Bijoux, couture, prêt-à-porter, miel, littérature, bougies, décoration, maroquinerie… Entrée libre pour les visiteurs Fresquiennes 76570 41 rue du centre 76570 Fresquiennes Seine-Maritime samedi 10 décembre – 09h30 à 18h00

dimanche 11 décembre – 09h30 à 18h00

