Deûlémont La Péniche de Deûlémont Deûlémont, Nord Fresques et ateliers graphiques La Péniche de Deûlémont Deûlémont Catégories d’évènement: Deûlémont

Nord

Fresques et ateliers graphiques La Péniche de Deûlémont, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Deûlémont. Fresques et ateliers graphiques

du lundi 5 juillet au jeudi 8 juillet à La Péniche de Deûlémont

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– ### **RÉALISATION DE FRESQUE ET ATELIERS** Pour fêter les dix ans des « Belles Sorties », le collectif Renart s’associe à la MEL pour pigmenter l’évènement. Les peintres de l’association interviendront dans quatre communes de la métropole pour réaliser des fresques colorées. En parallèle, ils proposeront des ateliers d’initiation et de découverte des techniques de peinture à destination d’un public adolescent. Entre Deûlémont et Lys-lez-lannoy en passant par Wattignies et Erquinghem-le-sec, venez participer ou découvrir le travail graphique des Renarts. On vous attend ! **Représentation à Deûlémont** Du 5 au 10 juillet 2021 **Lieu de représentation** : La péniche de Deûlémont **Ateliers**: 4×2 heures, du lundi au jeudi **Réalisation de la fresque** : vendredi et samedi **Public** : à partir de 10 ans Pour fêter les dix ans des « Belles Sorties », le collectif Renart s’associe à la MEL pour pigmenter l’évènement ! La Péniche de Deûlémont Quai de la Marine 59890 Deûlémont Deûlémont Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T14:00:00 2021-07-05T16:00:00;2021-07-06T14:00:00 2021-07-06T16:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T16:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deûlémont, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu La Péniche de Deûlémont Adresse Quai de la Marine 59890 Deûlémont Ville Deûlémont lieuville La Péniche de Deûlémont Deûlémont