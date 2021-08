Donzère 26290 Donzère Donzère, Drôme Fresques du peintre Loÿs Prat 26290 Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Fresques du peintre Loÿs Prat 26290 Donzère, 18 septembre 2021, Donzère. Fresques du peintre Loÿs Prat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 26290 Donzère

La mairie et les amis du vieux Donzère vous invitent à découvrir, sur réservation, le « rond-point nord » de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle de Donzère (habituellement fermé au public), où Loÿs Prat a peint des fresques sur quatre murs. Rendez-vous devant la cheminée.

Visite guidée sur inscription, 20 personnes par groupe (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Quatre fresques murales du brillant peintre donzérois, Grand Prix de Rome en 1908 26290 Donzère 235 rue de la chocolaterie 26290 Donzère Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu 26290 Donzère Adresse 235 rue de la chocolaterie 26290 Donzère Ville Donzère lieuville 26290 Donzère Donzère