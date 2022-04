Fresque sur “Le Manège” de Belfort Belfort, 8 août 2022, Belfort.

Le Manège désigne un bâtiment fermé servant l’hiver et lors du mauvais temps aux militaires pour entrainer les chevaux à l’abri des intempéries. Dans les aménagements de Vauban un manège militaire est construit en 1756 sur la place qui deviendra plus tard place de la République. La ville rachète le manège en 1875 pour le transformer en halle du marché en 1875. Il est rasé en 1912 pour laisser la place à la salle des fêtes.

L’armée construit donc un nouveau manège en 1912 entre l’arsenal et le moulin du siège, avenue Sarrail. Propriété militaire jusque dans les années 1980, le Manège fait aujourd’hui parti du patrimoine immobilier du Département.

Nacle, graffeur bisontin, réalisera une fresque sur la façade du Bâtiment pour commémorer le Centenaire

