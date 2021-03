Annecy Collège Raoul Blanchard Annecy Annecy Fresque solidaire Collège Raoul Blanchard Annecy Annecy Catégorie d’évènement: Annecy

L’option Croix Rouge du collège Raoul Blanchard met en place de nombreuses actions sociales, internationales mais aussi culturelles. La lutte contre les discriminations occupe une place importante dans ces actions.

La réalisation d’une fresque solidaire sera le symbole de ces actions. Les élèves de la troisième option Croix Rouge, accompagnés de leurs enseignants, peindront une fresque sur le thème de la laicité et de la liberté le samedi 27 mars dans la cour du collège.

Entrée libre

Collège Raoul Blanchard Annecy 14 rue président Favre Annecy

