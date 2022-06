Fresque Quizz + Objectif Planète Durable

2022-07-07 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-01 12:30:00 12:30:00 Inventée par Cédric Ringenbach, la Fresque Climat version Quizz vous permettra d’apprendre les différents enjeux climatiques que notre planète Terre éprouvera d’ici quelques années, grâce au rapport du GIEC. En parallèle, le jeu « Objectif Planète Durable » est un moyen ludique de découvrir les 18 objectifs de l’ONU concernant le développement durable. Un débat sera proposé après ces deux activités.

