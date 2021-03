Fresque participative avec Magali Attiogbé Médiathèque de la Canopée la fontaine, 29 mai 2021-29 mai 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 29 mai 2021

de 15h à 17h

gratuit

Venez concevoir et réaliser en famille une fresque, accompagné de l’autrice-illustratrice Magali Attiogbé ! L’atelier est accessible à toutes et tous à partir de 5 ans!

Chacun participe à la réalisation d’une fresque collective ! On colle des papiers colorés découpés et on dessinera ensuite en noir par dessus.

A partir de 5 ans. Sur inscription !

Magali Attiogbé est née au Togo dans les années 80, d’une mère française et d’un père togolais. Arrivée en France à l’âge de 3 ans dans la Drôme, elle découvre rapidement les joies du dessin à l’école, ce qui l’amènera à choisir la voie des arts plastiques au Lycée, et plus tard de l’illustration. Après un passage en prépa d’Arts appliqués à Lyon, elle rentre à l’école Parisienne Estienne et obtient son Diplôme en 2002.

Depuis, elle se plait à explorer les techniques et les sujets et a travaillé sur des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets, les camions …

Elle travaille essentiellement pour la jeunesse mais pas que : Gallimard jeunesse, La Martinière Jeunesse, Amaterra, Hazan, Flammarion, Bayard et Milan Presse, Didier jeunesse, Djeco, etc … Allez voir ses réalisations sur son site !

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D



Contact :Médiathèque de la Canopée 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://twitter.com/bibCanopee

Date complète :

Magali Attiogbé