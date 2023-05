Fresque lumineuse de Robert Combas Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 22h30 à 02h00

Tout public. gratuit

Robert Combas libère la figuration sur les murs de l’ancien hôtel des archevêques de Sens. Un projet de la Strouk Gallery. Né le 25/05/1957 (Lyon), Robert Combas vit et travaille entre la région parisienne et Sète. Sa pratique englobe le dessin, la gravure, la peinture, la sculpture, la musique, le cinéma, la poésie, la photographie, la vidéo. La galerie souhaite proposer une fresque lumineuse animée et sonore de l’artiste, projetée sur le mur extérieur de la bibliothèque Forney, devant les jardins à la française, proche de la Seine. Ainsi, la fresque de Robert Combas illuminerait de près le fleuve emblématique de la ville tout en s’insérant dans ce très beau cadre. Pour ce faire, un montage vidéo sonore sera projeté à l’aide d’un vidéoprojecteur et d’une enceinte sono. En partenariat avec la Strouk Gallery et Artbob. Bibliothèque Forney 1 Rue du Figuier 75004 Paris Contact :

